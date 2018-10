Exposição comemora Dia da Consciência Negra

Divulgação Os trabalhos foram feitos por alunos do curso de pintura em tela ministrado pelo Luis Penha.

Os trabalhos foram feitos por alunos do curso de pintura em tela ministrado pelo mossoroense Luis Penha, também responsável pela montagem da exposição, realizado na Casa de Cultura de Goianinha.Quinze alunos receberam conhecimentos técnicos sobre cores, relação luz e sombra, composição de espaço e empreendedorismo.“Geralmente os alunos são estudantes e idosos. Pessoas de todas as classes procuram o curso”, disse o professor.Durante as aulas, justificando o tema escolhido para a pintura, foram discutidos vários assuntos referentes à história dos negros, como o tráfico de escravos, as lutas de Zumbi e da Escrava Anastácia, até fatos mais recentes como a vitória do líder norte-americano Barack Obama.