É dos carecas que elas gostam mais

Fotos: Vlademir Alexandre

Amigos de Edmar

Os mais céticos podem tomar os lobisomens como uma das principais e tantas lendas da Vila de Ponta Negra, as bruxas como as boas e más mulheres que desfilam beira-mar, os carecas são uma alusão ao morro e os poetas representam a boemia e a inspiração paisagística que o mar pode gerar em cada um.Os desfiles são realizados sempre no sábado de carnaval e este ano contará com o grupo Pau e Lata e os shows de Krhystal, a partir das 16h na praça Praia de Ponta Negra; Diogo das Virgens, em parada na avenida Eng. Roberto Freire, e, para encerrar, Dodora Cardoso, Valéria Oliveira, Sueldo Soares e Pedrinho Mendes (compondo a programação do Carnaval Mlticultural 2009) no Ponto Sete. Durante o percurso, a animação fica por conta da Orquestra de Frevo do maestro Nemias.Apesar dos personagens que dão nome ao bloco, o "Poetas, Carecas, Bruxas e Lobisomens" a cada ano aumenta sua trupe. Entre bonecos e estandartes são 32 figuras, levadas por cerca de 60 carregadores.Já fazem parte da festa personagens do Boi de Reis: Caterina, Birico, Mateus, um Mestre e cinco brincantes, além do Boi; a Cobra de aproximadamente 20 metros; e, por fim, Edmar Viana, construído este ano, em homenagem ao chargista fundador do bloco, falecido em março de 2008."O tema desse ano não poderia deixar de ser a homenagem a Edmar Viana como forma de valorizar seu trabalho como cartunista e criador do bloco", disse a viúva e coordenadora do "Poetas...", Iracema das Virgens.Além do boneco gigante, que segundo a artista plástica e aderecista Kátia Dantas, terá as roupas como as do fundador, haverá oito artistas circenses de pernas-de-pau expondo 16 "cartões amarelos" de 0,70m por 1,20m, com charges impressas."É muito bom falarmos das pessoas que amamos, mesmo sentindo muitas saudades. Homenagear Edmar é motivo de orgulho. Ele era um homem irreverente, com muitas sacadas e sabia ver o mundo com muito humor", diz Iracema, e com ela concorda Rosa Pinheiro, também componente da diretoria do bloco."Ele era como o motor, era quem puxava o bloco. Este ano está sendo um desafio porque ao mesmo tempo em que sentimos saudades, temos uma vontade de perpetuar a ideia dele e assim deixá-lo vivo através dos bonecos aos quais ele deu vida", Rosa diz motivada.Ela divide a organização do evento com o marido, Mauricio Fernandes, além de Iracema das Virgens, Ari e Glória Azevedo, Hugo Manso, Teresa Freire, João Natal, Betânia e Carlos Vieira e Ozilda Medeiros; profissionais das mais diversas áreas, moradores de Ponta Negra e Capim Macio que se uniram a fim de revitalizar o carnaval de rua.Para a arquiteta e urbanista Rosa Pinheiro, "antes o carnaval era socializado; hoje, é comercializado". Ela se refere às grandes festas em que o folião deve pagar altos valores para permanecer dentro de um cordão de isolamento.Segundo ela, o "Poetas, Carecas, Bruxas e Lobisomens" surgiu em um momento em que havia um esforço coletivo na cidade do Natal para o resgate do tradicional carnaval de rua: o socializável. "A resposta de toda a cidade foi positiva, especialmente a de Ponta Negra.As pessoas se fantasiam. Tem a participação de muitas famílias com filhos ainda pequenos e esses devem ser os que aproveitam mais; a criançada adora entrar embaixo da serpente", celebra Rosa."O público alvo são os nativos da Vila e do conjunto Ponta Negra, mas já está atingindo toda a cidade.É um carnaval que não cobra senha, nem camiseta. Existe uma enorme participação da população, inclusive de turistas", diz o artista plástico João Natal.Quem também irá homenagear Edmar Viana neste carnaval é o Praia Shopping, em Ponta Negra.O estabelecimento vai oferecer durante o feriadão uma programação especial com música. Além disso, estão expostos alguns dos bonecos, fotografias e folders do bloco em vitrine no shopping. A mostra segue até o início da Quaresma, quando, cansados do frevo, os gigantes voltam aos galpões onde passam o restante do ano.De acordo com a aderecista Kátia Dantas, todos os anos é preciso fazer retoques nos brincantes. Como há sempre alguém para estrear no corredor da folia, quem inicia o trabalho anual é João Natal, encarregado de esculpir os bonecos.Na República das Artes, artesãos concluem e maquilam os gigantes.Tudo parte do isopor. Depois; vêm papel, massa acrílica, pintura e aplicações como cabelos e roupas. Estas são cheias de brilho, lantejoulas, passamanarias, fitas e outros materiais da alfaiataria, que com o esforço de uma equipe com aproximadamente dez pessoas ficam prontas em menos de um mês para a alegria de pierrôs e colombinas. Segundo Kátia, o estilo é recifense."Edmar já vinha me procurando há um tempo. Após ter feito uma pesquisa em Olinda, começamos a confeccionar os bonecos", lembra ao falar dos desengonçados, que são o diferencial do bloco e proporcionam aos foliões "um espaço que confere a cidade muita alegria, colorido, brilho e fantasia", como descreve Rosa Pinheiro.Edmar Viana, além de idealizador do bloco "Poetas, Carecas, Bruxas e Lobisomens", era jornalista desde 1973 e respondia pela gerência de comunicação da Cosern. Começou na profissão ao lado de Everaldo Lopes, ilustrando a coluna Cartão Amarelo, publicada no Diário de Natal. Posteriormente, levou o espaço humorístico para o jornal Tribuna do Norte.Em março de 2008, Edmar teve uma parada cardíaca e faleceu aos 52 anos após ter passado 60 dias internado no Hospital Natal Center. Deixou saudades nos amigos e familiares; a esposa, Iracema das Virgens, a filha Rani, e três adotados: Diogo, Edmo e Pedro.Edmar também era apaixonado pelo futebol. Os times do Fluminense e do Alecrim eram os que valiam a sua torcida fervorosa. Outra paixão era a profissão e por ela lutava dentro do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Norte - Sindjorn como vice-presidente.Os Poetas representam os intelectuais e artistas que na década de 1980 começaram a morar na vila de Ponta Negra e frequentavam o Bar do Buraco e a Budega da Praça, que hoje não existem mais.O Careca é a personificação do Morro do Careca. As Bruxas são todas as bonitas mulheres que frequentam a praia; sejam rendeiras ou cozinheiras dos bons pratos de peixe e camarão que fazem a culinária das barracas. Elas são o encanto da praia.O Lobisomem, segundo contam os primeiros moradores da Vila, antes de 1960, quando ainda não havia energia elétrica na vila, nas noites de lua cheia, o tal lobisomem aparecia para assustar as meninas. A Cobra também é outra lenda.Segundo Aucides Sales, que publicou em 2001 a revista em quadrinhos "Lendas de Extremoz", um casal de cobras gigantes habitava a lagoa na época da colonização dos Jesuítas, em torno de 1750. De vez em quando desaparecia um menino índio que tomava banho na lagoa.O padre então rezou um rosário e uma das cobras apareceu e foi abençoada, voltando para a lagoa. A outra fugiu e morreu onde hoje é o viaduto de Ponta Negra. Os outros personagens são do Boi de Reis. Mateus, Birico, Caterina, seis galantes e o Jaraguá, que aderiu ao bloco este ano, fazem parte do reisado.