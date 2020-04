ABC 2 x 1 Potyguar/CN: fim de jogo

Fotos: Elpídio Júnior

Jogo equilibrado e o ABC vai segurano a pressão do Potyguar.Potyguar tenta chegar ao empate, mas ABC se fecha.Alvinegro segue vencendo, mas não apresenta um bom futebol.ABC agora aproveita os contra-ataques, mas não descuida da defesa.Depois de praticamente sete anos, Sandro vai reestrear pelo ABC.Torcida do ABC cobra de alguns jogadores mais empenho no campo.Empate persiste, mas os times querem a vitória.Potyguar melhora após o empate e leva perigo ao goleiro Raniere.Lançamento para Paulinho Macaíba, que cruza para Ivan e o atacante alvinegro cabeceia sem força para defesa do goleiro Nilson.ABC também tenta cruzamentos, mas sem sucesso.Potyguar busca chegar ao gol com bolas cruzadas na área.Apesar do susto no começo, ABC toma gosto pelo jogo e fica mais perto do primeiro gol.Paulinho Macaíba bateu, Nilson defende e a bola toca o travessão. Na sobra, Ivan erra o chute e mais uma chance perdida.Ivan recebe bom passe, mas peca na finalização e desperdiça a chance.Jogo com boa movimentação de ambas as partes, mas os passes errados preocupam.ABC tenta se recuperar do susto no início e vai ao ataque.Ivan erra o passe e quase complica para a defesa do ABC. Quirino tenta o chute colocado e Ranieri faz grande defesa colocando a bola pela linha de fundo com a ponta dos dedos.ABC e Potyguar de Currais Novos se enfrentam buscando a vitória por objetivos opostos: enquanto o alvinegro busca a ponta da tabela para ir à decisão do primeiro turno, o tricolor do Seridó quer sair da zona do rebaixamento.No lado alvinegro, Delano vai jogar na lateral-esquerda substituindo Márcio Panda, que vinha recebendo críticas por parte da torcida. Elton retorna à lateral-direita do ABC.Já no tricolor do Seridó, o zagueiro Everaldo (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) e o volante Elian (com dores na região lombar) são os desfalques.