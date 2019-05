Funcionários da SEL não querem Naelson Borges

O mundo esportivo natalense sofreu um abalo com a confirmação do nome do veterinário João Ananias (Joquinha) para a secretaria de esportes do município. Até aí nenhuma novidade, até porque, pelo menos até agora, a pasta ainda não teve, ao longo dos últimos anos, um nome que tivesse identidade real com os desígnios da secretaria.



No entanto, uma notícia, ainda não confirmada, de um nome que pode vir a ocupar a diretoria de esportes, está causando rebuliço maior que Joquinha como titular. Naelson Borges de Miranda. Fala-se pelos corredores que o ex-assessor de Edivan Martins - ele trabalhou na SEL à época da administração do vereador - estaria cotado para assumir o cargo.



A simples citação do nome de Naelson tem um poder de comoção, negativa, que poucos imaginam. Uma funcionária chegou a chorar diante dessa possibilidade. Vários outros, figuras de representatividade, de relevantes serviços prestados ao desporto, afirmam que "Naelson entrando por uma porta, eles saem por outra."



Durante o período em que foi uma espécie de administrador do estádio, Naelson Borges protagonizou brigas com funcionários de todos os escalões. Arrotava poder, chegou a vetar determinações do próprio Edivan Martins. Foi uma época de terror para os mais humildes, sem falar nas várias denúncias de que ele utilizava o estádio a seu bel prazer.



Todos estão em compasso de espera. Ontem pela manhã, durante a entrega dos troféus de campeão da Copa Nossa Cidade Natal Sub-17 (Passo da Pátria), vice (Morro Branco), e artilheiro e revelação para os centros desportivos e seus craques, o assunto Naelson era comentado e a possibilidade de sua indicação encarada como "prejuízo incalculável à administração do novo secretário."



Se for feito um balanço justo da administração que se encerra, e levando-se em consideração todos os entraves burocráticos que o secretário Nei Silveira Dias encarou, o saldo é muito positivo. O secretário adjunto, Carlos Eduardo Câmara, que muita gente chegou a apostar como nome ideal para suceder o titular, recebe elogios de funcionários, presidentes de centros, e de todos que freqüenetam a entidade.



A mudança de secretário, e de todo o grupo diretivo, é certo, deve provocar um recomeço geral, com muitos atropelos e dissabores. De qualquer forma, nesse encerramento de ano, a torcida maior é que a indicação de Naelson Borges seja só boato.