PRF registra 21 acidentes no fim de semana; quadrilha é presa em Mossoró Não houve registro de mortes nas estradas federais do RN. Bando foi preso na sexta-feira (12) com carros, armas e drogas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 21 acidentes durante o fim de semana. Desses, 16 não tiveram vítimas. Naqueles em que houve pessoas vítimas, dez pessoas saíram feridas e não ocorreu nenhuma morte nas estradas. Além disso, houve 10 CNH´s apreendidas, 216 notificações por infrações e 16 veículos retidos.



O trabalho da PRF também resultou na recuperação de três veículos: um Celta placa MXL-4283/RN, com registro de roubo/furto no Km 66,1 da BR 101, em Extremoz; um Fiat Uno Mille

no Km 159 da BR 406, em Ceará Mirim; e uma motocicleta Honda CG 125 Titan, de placa MYC-2472/RN, com registro de furto no Km 45 da BR 304, em Mossoró.



Neste final de semana, a Polícia Rodoviária Federal, em apoio a ação da Polícia Civil, participou da prisão de quatro pessoas por formação de quadrilha e assalto a ônibus. A ação aconteceu no km 49 da BR 304, em Mossoró, na sexta-feira (12).



Foram presos Antônio Doriano da Silva, 30, Francisco Edilson de Oliveira, 29, Alexsandra Salvino, 22, e Eber Wosgnton Alves, 25. Com eles, foram apreendidas 20 pedras de crack; uma Pistola Taurus calibre 7.65, com 13 munições; um Santana placa CIM 9090/PR; um Fiat Pálio, placa MYA 6636/RN, entre outros objetos diversos. Todos foram encaminhados à Delegacia de Roubos e Furtos de Mossoró



Foram presos ainda três condutores por embriaguez, crime de trânsito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro



Fonte: PRF