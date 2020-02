Dupla armada assalta Correios de Coronel Ezequiel Ação dos criminosos foi nesta terça-feira (10). Polícia acredita que bandidos levaram mais de R$ 30 mil.

Dois homens armados roubaram mais de R$ 30 mil da agência dos Correios da cidade de Coronel Ezequiel, distante 141 quilômetros de Natal. A ação se deu na manhã desta terça-feira (10). A polícia ainda não tem informações sobre o paradeiro dos dois criminosos, que não foram identificados.



Segundo a polícia, por volta das 11h20 os dois homens chegaram à agência em uma moto e anunciaram o assalto. Ambos usavam calças jeans e camisetas brancas com a marca do Banco do Nordeste.



Depois de pegarem o dinheiro, os dois homens trancaram funcionários e clientes em uma sala. Foram feitas diligências para tentar localizar e prender os bandidos, mas a polícia não obteve êxito até o momento.