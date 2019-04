PM prende dupla acusada de fazer assalto com reféns em mercadinho de Extremoz Ricardo Gilbert e um adolescente foram presos neste fim de semana por um crime que tinha cometido no mês passado.

Durante Patrulhamento realizado neste fim de semana no município de Extremoz, viaturas da Polícia Militar conseguiram deter dois, dos três acusados de serem os autores de um assalto ocorrido no dia 11 do mês passado em um mercadinho.



Na ocasião, três assaltantes teriam invadido o estabelecimento comercial e, com armas em punho, renderam os proprietários, trancando-os no banheiro após terem subtraído todo o dinheiro do caixa e também objetos pessoais.



O fato tomou uma grande repercussão, pois no dia várias viaturas do 4º BPM, Rocam, Cipam e Bope se deslocaram para Extremoz a fim de apoiar nas diligências. De acordo com o comandante do pelotão daquele município, tenente Couceiro, os acusados vinham sendo monitorados desde o assalto.



“Já tínhamos informações de que eles eram moradores do bairro Planalto, mas que passavam os finais de semana em uma casa de parentes em Extremoz. Após quase dois meses de investigação conseguimos deter um dos acusados andando de bicicleta na Rua Pedro Vasconcelos, nas proximidades da Estátua do Menino do Grude”, disse.



Segundo o policial, o adolescente ao ser apreendido levou a polícia até o segundo acusado, identificado como Ricardo Gilbert, de 18 anos. Eles foram encaminhados a delegacia onde foi lavrado o Auto de Reconhecimento, já que foram reconhecidos pelos funcionários.



“Como já se passou um pouco mais de um mês, o inquérito será realizado por portaria e acreditamos que a Justiça pedirá a preventiva deles. Vamos agora deter o terceiro acusado e também as pessoas que cederam as duas armas para que eles pudessem utilizar na prática do assalto", declarou tenente Couceiro.