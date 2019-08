Banda e espetáculo mostram com fidelidade a trajetória artística dos Beatles

O premiado musical “Beatles Abbey Road”, reconhecido como um dos maiores sobre os Beatles no mundo, e referendado pelo próprio produtor dos Beatles, George Martin, será apresentado em Natal neste sábado (24). O show inédito será no Vila Hall (Hotel Vila do Mar, Via Costeira), a partir das 22h. A venda dos ingressos é na La Femme Lingerie, do Midway Mall.Formada pelos paulistas Thiago Artuzo (Ringo), Sandro Peretto (Lennon), Chris Salvatori (Paul) e Maury D’Ambrósio (George), a “Abbey Road” apresenta o melhor legado/homenagem aos Beatles, e seus músicos interpretam todas as fases da banda.A banda conta ainda com o maestro This Boy, professor de música e responsável pela massa sonora produzida pela banda durante as fases mais elaborados do show.O grupo foi montada no final dos anos 80 e desde então recria com fidelidade o clima e as músicas dos reis do iê-iê-iê, passando pelo figurino impecável e por uma mega produção cenográfica. No show, utilizam a única coleção completa de instrumentos musicais e amplificadores existentes no mundo, a mesma usada pelos quatro gênios de Liverpool.São mais de vinte instrumentos de época, incluindo as guitarras usadas por John Lennon e George Harrison, três contrabaixos usados por Paul McCartney, raríssimos amplificadores Vox, mais as baterias de Ringo Star.O show é dividido em três partes, cada uma contemplando determinadas épocas da banda inglesa, assim como o figurino.Inicialmente os Beatles se apresentam com seus característicos terninhos, passando para a famosa farda do Sargent Pepper’s atingindo a fase do psicodelismo em Magical Mystery Tour e chegando a fase final onde predomina o jeans e os cabelos mais longos, costeletas e bigodes. Comportamento britânico impecável, pronúncia, gestos, tiques e manias completam o quadro.“Beatles Abbey Road” é o único grupo profissional de beatlemania no Brasil, que apresenta um trabalho minucioso, rico em detalhes e diferente de tudo aquilo que já foi apresentado.

Sábado, 24 de janeiroVila Hall, Vila do Mar (Via Costeira)Vendas dos ingressos: La Femme Lingerie, do Midway Mall (3646 3292).