Senado aprova aumento do número de vereadores no país

Moreira Mariz/Agência Senado Vereadores suplentes acompanharam sessão que aumentou número de vagas nas câmaras.

Mesmo após uma extensa pauta, os senadores mantiveram-se no plenário para apreciar a PEC dos Vereadores, atendendo ao apelo de diversos suplentes que lotaram as galerias do Senado. Durante a discussão, entretanto, os senadores não perderam a oportunidade de criticar a postura do TSE, que teria legislado no lugar do Congresso.“Quem prejudicou os vereadores foi o TSE. Foram eles que geraram esse desgaste ao Poder Legislativo, mas estamos aqui fazendo o nosso papel e votando o projeto”, disse o senador Aloízio Mercadante (PT/SP). “O TSE legislou sem saber legislar e deixou o pepino para nós”, completou o senador Magno Malta (PR/ES).Mercadante, inclusive, apresentou uma emenda que já trataria sobre os limites de gastos das câmaras municipais. Porém, os senadores, para não atrapalharem o andamento da matéria, que retornaria à CCJ caso a emenda fosse encartada, decidiram anexar a emenda à outra PEC que já está na comissão e também trata sobre gastos nas casas legislativas dos municípios.Após a votação em dois turnos, os senadores aprovaram a proposta e a PEC já foi imediatamente encaminhada à promulgação.A PEC altera a proporcionalidade de vereadores em relação ao número de habitantes do município. São criadas 24 faixas de número de vereadores - os menores terão nove vereadores e os maiores até 55 vereadores. Com isso, o Brasil passará a ter 7.343 novos vereadores, mas os gastos totais das câmaras não serão elevados.Com o aumento, as câmaras de Natal de Mossoró, por exemplos, vão ganhar oito cadeiras cada e passarão a ter 29 e 21 vereadores, respectivamente.Os senadores, entretanto, não descartam um posicionamento por parte do Superior Tribunal Federal, que pode interferir na proposta.

Festa

Depois da aprovação da matéria, os senadores e os suplentes de vereadores que assumirão as vagas já neste ano tiveram um momento de descontração. Em diálogo com o presidente do Senado, Garibaldi Filho (PMDB), o senador Mão Santa (PMDB/PI) perguntou onde seria o jantar, e acabou sendo colocado em uma “saia-justa” por Garibaldi.“Pelo horário, já estamos mais para café-da-manhã, e quase almoço. Já que o senhor está perguntando, informo aos senadores e senhores vereadores que o almoço será na casa do senador Mão Santa”, disse Garibaldi, arrancando risos dos senadores e, agora, novos vereadores.