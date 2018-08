Selo vai mostrar carros mais eficientes em consumo de combustível Inmetro lança, nesta sexta-feira (7), o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular.

São Paulo - O ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, e o presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), João Jornada, lançam nesta sexta-feira (7) o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular com o objetivo de promover a eficiência energética dos veículos leves. Será às 14h no Salão Internacional do Automóvel 2008, no Parque Anhembi, em São Paulo.



O programa é uma iniciativa do Inmetro, em parceria com o Programa Nacional de Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural e do Ministério de Minas e Energia, com o apoio da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e da Associação Brasileira de Empresas Importadoras de Veículos Automotivos (Abeiva).