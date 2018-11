Não pedimos a cabeça de ninguém, afirma promotor

Vlademir Alexandre "MP fiscaliza e corrige para que as policiais atuem dentro da legalidade", diz Beetoven.

que o Ministério Público “não pediu a cabeça” do ex-subsecretário de Segurança Pública, delegado Maurílio Pinto. “Não fizemos isso, até porque não temos influência nas decisões da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed)”, afirmou.De acordo com Wendell, o Ministério Público apenas questionava as atribuições da Subsecretaria. “Na verdade, essa instituição nunca existiu, o que existia era a função de subsecretário e, assim como o Secretário de Segurança, é administrativa e não operacional”, disse.Para o promotor, o delegado Maurílio Pinto não tinha o perfil adequado para administrar. “Não é nada contra a pessoa de Maurílio, mas ele tem um perfil mais operacional e estava atuando na subsecretaria como se estivesse em uma delegacia”, comentou.Maurílio Pinto foi exonerado da função de subsecretário no dia 16 deste mês. Ele irá assumir a Delegacia de Capturas, mais conhecida como Polinter. Em relação a essa mudança, Wendell Beetoven destacou que o Ministério Público torce para que o delegado desempenhe um bom trabalho.“A verdade é que a gente quer que ele consiga prender os mais de 10 mil foragidos. Se ele precisar de apoio do Ministério Público não tenha dúvida que vamos fazer de tudo para ajudá-lo. O que nós fazemos é fiscalizar e corrigir para que as policiais atuem dentro da legalidade”, frisou o promotor.Em entrevista ao Jornal 96, da

, na manhã desta segunda-feira (24), o delegado Maurílio Pinto destacou: “O Ministério Público pediu minha cabeça por considerar que a Subsecretaria não tinha poder de investigação. Mas é bom lembrar que a Subsecretaria surgiu justamente quando um procurador de Justiça, o Anísio Marinho, era secretário de Segurança, e ela é responsável pela prisão de muitos criminosos”.