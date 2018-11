Mineiro volta a criticar forma de votação do Orçamento Geral do Estado

Cedida Mineiro, sobre a falta de planejamento da OGE: "Todo ano é a mesma coisa"

“Todo ano é a mesma coisa. Não existe um calendário de reuniões das Comissões, não existe planejamento”, desabafou o deputado, que apresentará suas emendas individuais até a segunda-feira (1º.)Por um acordo informal, cada um dos 24 deputados da Assembléia Legislativa pode apresentar várias emendas individuais que, somadas, não devem ultrapassar os R$ 500 mil. O prazo final estipulado pela Comissão de Finanças e Fiscalização para receber as propostas é 05 de dezembro.O Orçamento Geral é uma previsão das receitas e despesas anuais do Estado. Para 2009, a Assembléia Legislativa espera que o Rio Grande do Norte gaste em torno de R$ 7,5 bilhões, 21% a mais que em 2008.Esse valor, no entanto, pode sofrer variações a partir de repasses do governo federal e da arrecadação de impostos, por exemplo. Outro fator que pode diminuir essa estimativa é a crise financeira global.“Achamos que se reduzirmos em 20% o custeio da máquina administrativa, conseguiremos compensar um possível reflexo negativo na arrecadação”, acredita o deputado Walter Alves (PMDB), presidente da Comissão.Depois de avaliadas pelo relator da Comissão, o deputado Raimundo Fernandes (PMN), as emendas serão votadas pela Assembléia Legislativa dia 12 de dezembro.