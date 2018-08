Mulher passa constrangimento em shopping por distribuir "santinho"

Ana Paula Oliveira Izabel Santos reclama da abordagem de um segurança do Midway Mall.

Uma mulher foi entregar um “santinho" de Santo Expedido” para o segurança e ele pediu que ela não distribuísse o panfleto, pasando a persegui-la. “Senti-me super constrangida. Fui exposta ao ridículo. Ele ficou me perseguindo”, diz Izabel Santos, casada com o ex-jogador de futebol Esmerino Análio.Ela conta que foi até a casa lotérica para efetuar um pagamento, mas como o sistema estava fora do ar resolveu entregar uns santinhos. “Eu não tinha intenção de panfletar. Estava com apenas três em mãos”, explica, dizendo que costuma entregar os santinhos porque está pagando uma promessa.“Faço questão de ressaltar que em momento algum ele (segurança) me destratou. Porém, ele promoveu um verdadeiro aparato de segurança. Parecia que eu era uma marginal”, declara. Izabel Santos afirma que já fez contato com seu advogado e foi orientada a registrar queixa na polícia.O inspetor de segurança da Nordeste, Alexandre Lima da Silva, informou que vai investigar o caso. “Vamos chamar o segurança para uma conversa. Se ele realmente seguiu a senhora e mandou que ela se retirasse não agiu corretamente”, disse Alexandre Lima.Ele enfatizou, no entanto, que “não pode ter nenhum tipo de panfletagem dentro do shopping, a não ser com a devida autorização da administração”. A empresa Nordeste Segurança é terceirizada pelo shopping.A reportagem do portal

Nominuto.com

procurou a administração do Midway Mall, mas foi informada que o setor ainda não tinha conhecimento do ocorrido.