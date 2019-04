Jogo das Estrelas pode ter presença do polêmico Maradona

O Jogo das Estrelas, tradicional partida beneficente realizada pelo eterno ídolo Zico, que acontecerá no dia 23, no Maracanã, pode promover o histórico encontro entre Maradona, Careca e Rivelino. Nesta sexta-feira, Júnior Coimbra, um dos organizadores do evento, revelou que está conversando com o atual técnico da seleção da Argentina e com pessoas ligadas a ele para trazê-lo novamente ao Brasil.Maradona participou do Jogo das Estrelas, em 2005, e, este ano, disse a Zico durante uma partida beneficente na Itália, que queria fazer parte de sua festa. Nesta tarde, Careca, ex-companheiro do ídolo argentino no Napoli, confirmou sua presença e se colocou à disposição para viabilizar a vinda do amigo.“Estamos na expectativa de confirmar mais uma vez a presença de Maradona no Jogo das Estrelas. Esse seria um momento fantástico, principalmente porque todos poderão ver Maradona e Careca lado a lado, como acontecia na época do Napoli. Além do carinho que Maradona tem por Zico, ele também poderá encontrar Rivelino, que é declaradamente seu ídolo. Zico está muito animado e acredita que a torcida comparecerá em peso ao evento”, disse Júnior Coimbra, que faz parte da organização.O evento terá partida preliminar disputada por artistas, cantores e ex-jogadores, que começará às 17h30. O jogo principal terá início às 19h30, com craques do futebol nacional e internacional. Os portões do estádio serão abertos às 15h30.Os ingressos continuam à venda na Bilheteria 8 do Maracanã, na sede do Flamengo (Gávea), no Centro de Futebol Zico (CFZ), no Recreio, no Terra Encantada, na Barra da Tijuca, e ainda pelo site Ingresso Fácil (www.ingressofacil.com.br).Os preços das entradas são R$ 10,00 para as arquibancadas e R$ 6,00 para as cadeiras azuis inferiores. A renda da partida será revertida para instituições de caridade e também para ajudar as vítimas das enchentes de Santa Catarina.Confirmaram presença jogadores de futebol, como Adriano, Cafu, Juan, Roberto Carlos, Rivaldo, Djalminha, Edmundo, Carlos Alberto, Ibson, Falcão, Vagner Love, Gabriel, Rivelino, Roberto Dinamite, Raí, Leonardo, Júnior, Amoroso, Bebeto, entre outros.Também participarão da festa atores como Carlos Bonow, Gustavo Leão, Cássio Reis, Heitor Martinez, Jorge Sá, Marco Antonio Gimenez, Thiago Lacerda, Nicola Siri, Thierry Figueira, Dú Moscovis, Marcos Palmeira, Thiago Rodrigues, Márcio Kieling, Daniel Erthal, Thiago Martins, Rodrigo Faro, Kadu Moliterno, Patrick Oliveira, além de cantores Alexandre Pires, Fernando Pires, Bruno Coimbra e Gabriel Pensador.

*Fonte: Futebol Interior.