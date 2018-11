Obras da Via Costeira são iniciadas

Assecom O projeto está orçado em R$ 8 milhões.

Serão implantadas duas pistas de rolamento com sete metros cada uma – sendo duas faixas em cada mão, com 3,5 metros – separadas por um canteiro de 1,2 metro de largura com iluminação central. O projeto prevê a construção de um passeio misto no lado dos hotéis, medindo 4,5 metros, sendo 2 metros para pedestres e 2,5 metros para ciclistas.Segundo o diretor geral do Departamento Estadual de Estrada e Rodagem (DER), Jáder Torres, paralelamente à obra de adequação viária o Idema está substituindo a cerca que protege o Parque das Dunas e a Secretaria Estadual de Infra-Estrutura vai providenciar a licitação da nova iluminação.Ele também informou que ao longo dos 9 Km da via serão construído, numa etapa posterior, 15 acessos de descida à praia. A nova Via Costeira contará ainda, na sua extensão, com oito rótulas de retorno e duas de cruzamento - em Mãe Luíza e no Centro de Convenções. As rótulas e o canteiro central serão arborizados, mas o projeto paisagístico ainda está em estudo.*Mais informações Assecom.