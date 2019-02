Estudante potiguar é selecionado para participar de livro do Instituto Itaú Cultural

Cedida Fábio Farias elaborou perfil da Coleção Mossoroense, maior editora não-comercial brasileira.

:Singular

, uma publicação que reúne textos produzidos por 17 estudantes de 14 cidades brasileiras diferentes, patrocinados pelo programa Rumos Jornalismo Cultural. O estudante de Comunicação Fábio Farias, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi o único selecionado no estado para participar da publicação.Farias foi selecionado na categoria web e, como premiação, participou de um laboratório online com os jornalistas José Castello (colaborador, entre outros, do jornal literário

Rascunho

) e Cuca Fromer, do portal Terra. O resultado foi a reportagem

Areia, Água e Palavras

, que integra o livro-revista e conta a trajetória da Coleção Mossoroense.Além disso, o estudante participou do 2º Seminário Internacional de Jornalismo Cultural, em São Paulo, promovido na sede o Itaú Cultural. “Foi muito bom. Pude ter contato com uma série de nomes importantes do jornalismo brasileiro, o que me ajudou a ter uma perspectiva maior sobre o jornalismo cultural praticado hoje”, afirmou.A experiência ajudou Farias a decidir o rumo a tomar na vida acadêmica. “Participar do seminário e do laboratório me fizeram decidir qual o tema do meu trabalho de conclusão de curso. Pretendo elaborar um livro-reportagem sobre a Ribeira e o Centro Histórico da cidade”, disse.

Coleção Mossoroense

A proposta da publicação

:Singular

era trabalhar pautas diferentes do que é tratado na grande mídia. “Tinha lido na Caros Amigos sobre essa editora independente lá de Mossoró e que não tinha noção que existia. Propus a pauta ao Castello, para falar sobre a coleção e sobre Vingt-Un Rosado, a história da família, como ele se dedicou à literatura... Castello gostou da idéia, então fui lá para Mossoró, conhecer a Coleção”, lembra Farias.O universitário confessa que ficou espantado com o trabalho desenvolvido pela Coleção Mossoroense. “O que mais me impressionou foi a grandeza do trabalho desenvolvido em Mossoró. É fantástico que ele tenha conseguido publicar tantos livros de graça”, avalia.“Inclusive a informação que obtive na época é que a Coleção Mossoroense seria a maior editora do Brasil. Fui atrás para confirmar e descobri que só recentemente a Record conseguiu ultrapassá-la em número de títulos. Mas ainda é a maior editora não comercial do país”, diz.

Blog

Junto com amigos da faculdade, Fábio Farias mantém o blog Catorze , que debutou realizando a cobertura do Encontro Natalense de Escritores. “A idéia surgiu em maio deste ano e nossa intenção era fazer um fanzine impresso, mas por motivos de falta de grana acabamos optando pelo blog”, declarou.“A proposta é fazermos jornalismo cultural com um foco diferente. Mais voltado para matérias opinativas, mas depois vamos ampliar para reportagens e perfis de artistas potiguares”, informou.