Assembléia Legislativa homenageia ex-ministro José Delgado

Luana Ferreira

Natural de São José do Campestre, José Delgado se aposentou ano passado depois de mais de 40 anos de carreira e 172 mil decisões proferidas. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1964, especializou-se em Direito Civil e Comercial e foi professor durante vários anos da instituição.“A biografia do Dr. Delgado é indiscutivelmente uma das mais ricas do Rio Grande do Norte (...).Os ensinamentos jurídicos que ele transmitiu na Universidade e na magistratura são reconhecidos como valores de contribuição ao Direito brasileiro. Se aqueles que hoje querem aplicar as Leis nesse país recolher seu exemplo de humanismo, muito ganhará a sociedade brasileira”, discursou o deputado José Dias, autor da requisição de homenagem.“Passar em direito era fácil, difícil era passar na matéria do professor Delgado”, brincou o presidente da Assembléia Legislativa, Robinson Faria, dizendo que vários dos futuros advogados trancavam anos a fio para tentar “escapulir” dos rigores do professor.José Delgado nasceu em 07 de junho de 1938, é casado, tem três filhos e quatro netas.