Futsal potiguar começa a se movimentar em março Os primeiros eventos são a Taça RN e o Circuito Nordeste

A temporada 2009 do futsal potiguar vai começar em março. Os primeiros eventos do calendãrio local da modalidade são a 2ª Taça RN de Futsal Masculino, que começa no dia 23 de março e segue até maio; no mesmo dia 23 de março começa o 2º circuito Nordeste de Futsal Masculino, que segue até o dia 28. Por sua vez, o Campeonato Norte-Rio-Grandense da categoria está programado para 2 de junho.



A categoria adulto feminino também terá sua vez - o respectivo campeonato vai começar em agosto e vai até novembro.



Quanto às categorias de base, no dia 2 de marco começa o período de inscrições para os Campeonatos Norte-Rio-Grandense de Futsal Sub 13 Masculino e Sub 15 Masculino - as competições para estas categorias começam no dia 4 de abril. Daí até o fim do ano, agenda cheia, com as demais categorias masculinas de Sub-9 a Sub-18, mais a categoria Sub-20 feminino.





Participação nacional



O Rio Grande do Norte vai estar presente nas competições nacionais. A primeira será em abril: o ABC/UnP/Art&C vai participar da 8ª Taça Brasil de Clubes - Categoria Adulto. Em maio, a AABB Natal estará na fase eliminatória da 16ª Taça Brasil de Clubes Sub-15 Masculino.



Em julho está prevista a Liga Nordeste; em agosto, o 26º Campeonato Brasileiro de Seleções, e em novembro a 36ª Taça Brasil de Clubes - tudo no adulto masculino. Jã para as bases, em junho tem a 27ª Taça Brasil de Clubes Sub-20 Masculino (o representante potiguar será o São Gonçalo/ I. Brasil), e, em outubro, o 3º Brasileiro de Seleçôes Sub-17 Masculino.