Presos tentam mais uma fuga em Alcaçuz

David Freire

De acordo com informações do diretor da penitenciária, Ailson Dantas, a tentativa de fuga aconteceria no pavilhão 3 daquela unidade prisional às 3h. Esta foi a oitava vez que os detentos tentaram fugir da penitenciária em apenas cinco meses com o novo diretor.Segundo ele, os presos Benedito Carlos Martins Júnior, o "doidinho", e Bonfim Tarcísio de Sousa Fonseca serraram a grade de uma cela e escaparam para a quadra do pavilhão. "Eles estavam com uma teresa (corda artesanal feita com lençóis e roupas) de, no mínimo, seis metros para alcançar o muro do presídio", declarou. Os dois homens foram detidos pelos guariteiros antes de chegar até o muro e escalar com a "teresa".Ailson Dantas informou que os dois detentos estavam em uma cela individual quando tentaram a fuga. Outro detalhe revelado pelo diretor foi que o preso Jackson Jussier Rocha Rodrigues, considerado um dos bandidos mais perigosos do Rio Grande do Norte, estava "agitando" os detentos como forma de incitá-los a fugir.No relato do guariteiro repassado ao diretor, Jackson Jussier teria dito: "você não serrou? então pula". Isso serviria para atiçar a vontade dos detentos em fugir. No momento em que era transferido do pavilhão para o isolamento, os presos gritavam que Jackson era "inocente".O diretor informou que os dois detentos serão colocados no setor de isolamento enquanto "medidas de segurança" serão tomadas contra Jackson Jussier. A "teresa" usada pelos dois detentos ainda não foi encontrada e há suspeitas que eles tenham colocado em cima do telhado do pavilhão.Com a proximidade dos festejos de final de ano (natal e reveillon), há uma preocupação dentro da penitenciária com relação a motins e novas tentativas de fuga. "Eles (detentos) ficam agitados com essas festas do fim de ano. Por isso, a segurança será redobrada", avisou o diretor Ailson Dantas.*Matéria atualizada às 9h33 para acréscimo de informações.