Ben-Hur renova contrato com o ABC Zagueiro e capitão do alvinegro selou a permanência no clube por mais uma temporada na tarde desta sexta-feira (5).

Depois de quase uma semana, o suspense sobre a permanência do zagueiro Ben-Hur chegou ao final. O capitão alvinegro renovou o contrato por mais uma temporada e ajuda o clube tanto no campeonato estadual, com inicio marcado para o dia 21 de janeiro, quanto para o Brasileirão da série B.



Ele esteve reunido com o presidente do ABC, Judas Tadeu, na tarde desta sexta-feira (5) e chegaram a uma proposta satisfatória tanto para o clube quanto para o atleta. O capitão alvinegro confirmou que tinha o interesse em continuar no clube por motivos de grande afinidade com a torcida e com clube.



Ben-Hur também revelou que o contrato firmado prevê uma redução salarial tanto para o estadual, quanto para a segundona. O jogador disse que o objetivo em 2009 é conseguir resultados positivos no estadual, Copa do Brasil e Série B.



O capitão da equipe conclui dizendo se sente aliviado por porder viajar tranquilo, sem a preocupação de mudar de clube. "No ano passado aconteceu isso, mas agora tudo foi resolvido mais fácil. Ano que vem estaremos juntos novamente lutando".



Autalizada às 18:50