Governo analisa isenção de tributos para a Copa de 2014 Isenções de tributos federais faziam parte das 11 garantias governamentais exigidas das cidades candidatas a sediar a Copa de 2014.

Representantes dos Ministérios do Esporte e da Fazenda, da Federação Internacional de Futebol (Fifa) e do Comitê de Organização da Copa 2014 se reúnem hoje (17) para analisar a proposta de isenções de tributos federais para a edição dos jogos que será realizada no Brasil.



As isenções de tributos federais faziam parte das 11 garantias governamentais exigidas das cidades candidatas a sediar a Copa de 2014.



A reunião será realizada às 14h30, no Ministério do Esporte.