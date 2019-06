RN implanta Comitê Oficial para sediar jogos da Copa de 2014

A governadora Wilma de Faria implanta na próxima segunda-feira (12), às 11h, no auditório da Secretaria Estadual de Administração e Recursos Humanos, o Comitê Executivo para a Copa de 2014.Natal é uma das 18 capitais que entraram na disputa para sediar jogos do mundial e a instalação do Comitê vai articular as ações e agilizar os processos junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que deverá anunciar as 12 cidades-sede até o dia 15 de março.A solenidade contará com a presença da governadora, da prefeita de Natal, Micarla de Sousa, de representantes dos governos estadual e municipal e entidades ligadas à área do esporte, além de técnicos da empresa de consultoria contratada para dar apoio logístico ao Estado.O Comitê Gestor Natal 2014 será formado por membros do Governo do Estado e da Prefeitura de Natal, além da Assembléia Legislativa e da Câmara Municipal. “Também vamos buscar o assessoramento de entidades ligadas à área do esporte como a Federação Norte-rio-grandense de Futebol e os clubes do Estado, além do Ministério Público, que também será convidado a participar de todas as discussões”, explica o Secretário Estadual de Turismo, Fernando Fernandes.O Comitê Executivo será responsável, por exemplo, pela entrega do Relatório de Encargos, com informações completas sobre infra-estrutura logística e hoteleira, segurança, saúde, entre outros itens exigidos pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), que tem o dia 15 de janeiro como data limite de entrega. Até lá, o Estado terá de entregar o projeto de arena que será utilizada para a disputa dos jogos e os termos de garantia de cumprimento dos encargos assinados pela governadora e pela prefeita de Natal, além de garantias adicionais, como possíveis investidores interessados em colaborar para que Natal seja uma das sedes da Copa de 2014.

Consultoria

Para auxiliar na elaboração dos projetos, o Governo do Estado contratou duas consultorias, a Prime, que dá apoio logístico e está elaborando estudo de viabilidade econômica da arena, e a HOK, que possui o maior escritório de arquitetura dos Estados Unidos e um dos cinco maiores do mundo especializados na construção de arenas de porte internacional.Embora o resultado oficial ainda não tenha saído, as autoridades locais estão otimistas em relação à escolha de Natal como cidade-sede, uma vez que a capital potiguar cumpre pré-requisitos essenciais que outras cidades não conseguem, como o número de leitos da rede hoteleira compatível com as exigências da Fifa.Natal possui 26 mil leitos, 11 mil a mais que o exigido pela Federação. A cidade também sai na frente por possuir ligação aérea internacional (vôos regulares para Portugal, por exemplo) e movimentação aeroportuária superior a 1,5 milhão de passageiros por ano, entre outros requisitos pré-definidos pela Fifa.