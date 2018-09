Mesmo "de ressaca", Corinthians supera tensão, tabu e vence Juventude E esse tabu foi quebrado justamente quando as equipes se encontraram na Série B.

No seu primeiro jogo da "série de ressaca" após o título da segunda divisão, o Corinthians venceu o Juventude por 2 a 1 nesta quarta-feira no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul e, de quebra, acabou com um tabu de seis anos sem vencer na casa do adversário.



Depois de levar a melhor no Brasileiro de 2002, ganhando por 1 a 0, o time alvinegro acumulou três derrotas e dois empates, sempre pelo Nacional. E esse tabu foi quebrado justamente quando as equipes se encontraram na Série B.



O Corinthians, com o resultado, abriu 13 pontos de frente na liderança da Série B deste ano - 79 contra 66 do Avaí, o segundo colocado. O Juventude, por sua vez, se manteve em oitavo com 52 pontos, e com poucas chances de acesso à Série A em 2009.



Faltando três rodadas para o fim da competição, o Corinthians volta a jogar no próximo sábado contra Vila Nova, às 16h20, no Pacaembu. Já o Juventude encara o Brasiliense na Boca do Jacaré no sábado às 20h40.



O primeiro tempo da partida foi marcado por muita tensão. Irritados por uma entrada supostamente mal-intencionada de Dentinho em Renan no duelo entre as duas equipes no primeiro turno, os jogadores do Juventude estavam dispostos a "jogar firme", dando trabalho para o árbitro.



A torcida também colaborou para o "clima de guerra", atirando objetos para o banco do Corinthians, que ameaçou ficar no gramado até que isso parasse de acontecer. "Está impossível ficar aqui. Eles querem ganhar jogo na marra, mas não vão ganhar", reclamou o técnico Mano Menezes.



Mas em boa jogada individual, o Corinthians abriu o placar logo no início da partida. Aos 7min, Morais tabelou com Dentinho, que o deixou na cara do gol, e o meia-atacante não perdoou.



O Juventude tentou reagir após o gol, mas sem ser muito incisivo. Porém, no segundo tempo, o time da casa chegou ao empate. Egídio recebeu em posição legal e tocou de esquerda no canto de Felipe aos 23min.



O Corinthians fazia uma partida burocrática, e dava mostras de que estava gostando do empate. Mas em falha de Michel Alves, o time alvinegro achou o gol da vitória aos 40min. Cristian chutou de longe, a bola quicou no "morrinho artilheiro" e enganou o goleiro do Juventude, dando números finais ao placar.



JUVENTUDE

Michel Alves; Luiz Felipe (Elvis), Juan Perez, Dirlei e Murilo Ceará; Walker, Lauro, Marcelo Costa e Egídio; Mendes e Maycon (Schwenck)

Técnico: Ivo Wortmann



CORINTHIANS

Felipe; Alessandro, Diego, William e Wellington Saci (Lulinha); Cristian, Elias, Morais e André Santos; Dentinho (Diogo) e Herrera (Bebeto)

Técnico: Mano Menezes



Local: estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Willian Marcelo Souza Nery (RJ)

Auxiliares: Roberto Braatz (Fifa-PR) e Dibert Pedrosa Moisés (Fifa-RJ)



Com informações do UOL Esporte