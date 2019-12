Secretário de Esportes de PE vê "série de diferenciais" para escolha da FIFA George Braga informou ao Nominuto.com que “serão investidos R$ 3,7 bilhões até 2012” com a escolha de Recife para ser uma das sedes do Mundial.

Depois de Salvador, a comissão da FIFA e o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, chegaram a Recife. O secretário Especial de Esportes de Pernambuco, George Braga, disse ao Nominuto.com que crê na escolha da capital pernambucana como uma das sedes. "Estamos seguros que seremos escolhidos”, destacou.



Na opinião dele, Recife oferece uma "série de diferenciais" que podem fortalecer sua escolha como sede dentre eles o fator econômico. “Serão investidos R$ 3,7 bilhões até 2012”, informou.



O secretário Especial de Esportes frisa que a capital pernambucana possui “uma infraestrutura de porte”. Integrante do projeto que viabiliza Recife como uma das sedes, George Braga ressalta que “Pernambuco encarou de forma organizada a candidatura”.



Com relação à disputa com as outras três capitais do Nordeste por uma das vagas na Copa, o secretário se mostrou tranqüilo. Ele destacou que trabalha “junto a outros estados que não tenham sido escolhidos ou apresentado candidatura”.