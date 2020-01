Paulistão tem partida interrompida por conta de fortes chuvas A partida Santo André e Marília foi suspensa ao 23 minutos do 1º tempo; o jogo será reiniciado neste domingo.

Conforme determina o regulamento, a partida entre Santo André e Marília, suspensa neste sábado em razão das fortes chuvas, aos 23 minutos da primeira etapa, quando o placar mostrava a vitória parcial do Santo André por 1 a 0, será reiniciada, a partir do ponto de onde parou (23 minutos do 1º tempo), neste domingo (8), às 15h, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André