"Toca Rauuul!"

Divulgação Banda interpreta rock brazuca

Reunidos para fazer um rearranjo de algumas das criações de Raul, os amigos deram ênfase especial para o repertório mais "rock and roll", abolindo o lado A da discografia, em favor de músicas caracterizadas por eles como mais interessantes, para o roteiro do show "Tolo de Ouro".

As críticas do pai do rock à sociedade, política, ideologias e religiões foram os indicativos para a escolha das composições que serão apresentadas em palco. São os casos das canções "Aquela Coisa", "Novo Aeon" e "Só pra Variar", além de outras mais tocadas, como "Meu Amigo Pedro" e "Eu Também vou Reclamar".

O grupo adverte que não se trata de um tributo, mas sim de releitura das músicas com diferentes interpretações.