PT solicita ao TSE a exibição da propaganda partidária para 2010

Agência Brasil Dilma Rousseff se prepara para disputa em 2010.

No documento o partido solicita que o programa seja veiculado no dia 13 de maio tanto no rádio quanto na televisão. Indica também os dias 11 de fevereiro, 5 de maio, 8 de maio e 11 de maio para exibição das inserções destinadas ao partido.A emissora responsável pela transmissão será a o Grupo de Rádio e Televisão Bandeirantes.O artigo 45 da Lei 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) assegura às agremiações o acesso gratuito ao rádio e à televisão, das 19h30 às 22 horas, para divulgar os ideais partidários, transmitir mensagens aos filiados e difundir a posição do partido em relação a temas de interesse da sociedade.A ministra-chefe da Casa Civil Dilma Rousseff é o nome do partido para disputar a eleição para a Presidência da República. Até agora o mais provável é que o seu concorrente seja o atual governador de São Paulo, o tucano José Serra.