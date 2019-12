A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) definiu a tabela da fase intercontinental da Liga Mundial 2009. A seleção brasileira masculina adulta busca o oitavo título, e estreará na competição nos dias 13 e 14 de junho, às 10h, diante de sua torcida, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O adversário nas duas partidas será a Polônia. O Brasil está no grupo D, que também conta com Polônia, Venezuela e Finlândia,Logo depois, nos dias 19 e 20 de junho, o time verde-amarelo irá até Brasília enfrentar a Finlândia, também às 10h, no ginásio Nilson Nelson.

Após os dois encontros com a torcida brasileira, a equipe comandada pelo técnico Bernardinho jogará três rodadas fora do Brasil. A primeira será contra a Polônia, às 15h (horário de Brasília), no ginásio Lodz, na cidade de Mosir, nos dias 26 e 27 de junho. Ainda na Europa, será a vez de os brasileiros entrarem em quadra na Finlândia. Nos dias 03 e 04 de julho, Finlândia e Brasil estarão frente a frente, às 12h30 (horário de Brasília), no ginásio Tampere Ice Hall, na cidade de Tampere.Na semana seguinte, a seleção brasileira voltará à América do Sul. O confronto será contra a Venezuela, nos dias 10 e 12 de julho, às 20h e 15h (horário de Brasília), respectivamente, no ginásio Poliedro de Caracas, em Caracas. No encerramento da fase intercontinental, o Brasil jogará em casa. Será a vez de a cidade de Belo Horizonte receber os craques. Os confrontos serão contra a Venezuela, no ginásio Mineirinho, nos dias 18 e 19, às 10h.Para Ary Graça, presidente da CBV, a Liga Mundial será o início de um novo ciclo. "Nos últimos anos, a seleção brasileira masculina conquistou todos os títulos possíveis. Em 2009, a equipe passará por um processo de renovação. Brasília, São Paulo e Belo Horizonte terão, mais uma vez, a oportunidade de verem a equipe que é motivo de orgulho para todos nós", destaca Ary.

De acordo com Fábio Azevedo, superintendente da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), novamente, a Liga Mundial proporcionará um entretenimento familiar ao povo brasileiro e aproximará os fãs de seus ídolos."Os amantes do esporte terão, mais uma vez, três grandes oportunidades de estarem perto dos ídolos do voleibol masculino brasileiro. Quem for aos ginásios pode ter a certeza que terá, além de grandes partidas, um espetáculo, com muita segurança e diversão para todos. Todos os anos, procuramos incrementar nossa estrutura para atender ainda melhor nossos torcedor", diz Fábio Azevedo.Atual campeão, o time dos Estados Unidos está na chave A, junto com Itália, China e Holanda. Sérvia, França, Coréia do Sul e Argentina formam o grupo B, enquanto Rússia, Bulgária, Japão e Cuba estão na chave C.

A fase final da competição será disputada em Belgrado, na Sérvia, entre os dias 22 e 26 de julho. Estarão classificados para os jogos decisivos os primeiros colocados dos quatro grupos da fase intercontinental, a Sérvia (sede) e mais um convidado pela FIVB.