Chuvas afetam mais de 280 mil pessoas em Minas Gerais Informação foi divulgada hoje (2) pela coordenadoria estadual de Defesa Civil de Minas Gerais.

O governo de Minas Gerais estima que cerca de 280 mil pessoas tenham sido afetadas pelas chuvas em todo estado. Mais de 100 mil estão nos municípios de Tabuleiro, Congonhas, Contagem e Ribeirão das Neves.



Os quatro municípios contabilizam 924 pessoas desabrigadas e desalojadas e um total de 166 residências danificadas, sendo que destas 25 ficaram totalmente destruídas.



A informação foi divulgada hoje (2) pela coordenadoria estadual de Defesa Civil de Minas Gerais. A intensidade das chuvas, comum neste período do ano, aumentou no final do mês de dezembro, agravando os danos às cidades atingidas.



De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) – Tempo, a temperatura não deve estabilizar nos próximos dias. Devido ao alto teor de umidade e das temperaturas elevadas, há previsão de chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de rajadas de vento.