Edivaldo Gomes confirma Erandy como técnico do Alecrim Dirigente não negou possível acordo com empresários paulistas, e admitiu parcerias com o São Paulo ou Barueri.

O presidente do Alecrim, empresário Edivaldo Gomes, está convidando os conselheiros, torcedores do clube, imprensa e desportistas em geral para a inauguração da nova sede do clube, no próximo dia 18, às 19h. A sede está situada na rua Leão Veloso, no coração do bairro mais tradicional da cidade.



Entrevistado no programa Esporte em Pauta hoje à noite na tevê Assembléia, Edivaldo disse que vai aproveitar o programa para chamar o torcedor esmeraldino para junto do clube. "Precisávamos ter uma sede, um endereço para recebermos as nossas correspondências, um lugar para nos reunir, torcedores, dirigentes, jogadores e técnicos. Essa sede no bairro do Alecrim também será importante para conseguirmos o apoio do comércio, que cada um possa ajudar a sua maneira, pois queremos sempre ver o Alecrim brigando por títulos", disse.



Edivaldo Gomes confirmou que o treinador para a temporada de 2009 será Erandy Pereira Montenegro, e que o time já tem uma base formada do ano passado. "Vamos aproveitar os valores dessa base que montamos desde 2006, temos bons jogadores, caso do Torona, Daniel, João Paulo, Magno, Patané (jogador que aposta ser esse seu ano de estouro) Eduardo, entre outros, vamos contratar mais uns quatro ou cinco experientes atletas e vamos sim para a briga", continuou.



O presidente dos esmeraldinos não fugiu do assunto patrocínio, e prossível parceria com um grande clube do futebol brasileiro. Ele deixou no ar a possibilidade de um acerto com o São Paulo, que vê potencial de investimento no "celeiro" do Rio Grande do Norte. O Barueri, que também teve a confirmação de Edivaldo, teria esboçado proposta de acordo. "Estamos aguardando, não vamos aguardar indefinidamente, mas temos interesse sim, afinal se trata de duas grandes equipes e pode dar certo", aquiesceu.



Sobre a informação de que empresários de São Paulo estariam para acertar investimento em Natal, Edivaldo se mostrou cético, mas não desconsiderou a hipótese. "O meu vice-presidente, Orlandinho Caldas, recebeu um telefonema de um empresário que seria o porta-voz de um grupo que viria investir em nosso clube. Eles trariam jogadores e nossa responsabilidade seria pagar alimentação e hospedagem. No entanto, como isso já aconteceu outras vezes, sigo pensando na montagem do que tenho, do que posso pegar e ver. O treinador será Erandy e vamos montar uma equipe forte para brigar pelo título", garantiu.



Edivaldo destacou ainda os valores que foram mostrados ao mundo pelo Alecrim. Caso de Roberto Jacaré e Pequeno. O primeiro quase se sagra artilheiro do campeonato baiano, e o segundo chegou a jogar no Goiás, entrou em partida contra o Fluminense, no Maracanã, e hoje está no Joinville de Santa Catarina. Pequeno, segundo Edivaldo, está de férias em Natal, e fez algumas brincadeiras com os dois talentos.



Edivaldo aproveitou também para dar alguns conselhos aos jovens valores, para que eles não se esqueçam da importância de um comportamento profissional. “Todos têm que levar uma vida regrada, pois eles ganham dinheiro com o corpo e se não estiverem bem não rendem”, encerrou.



No final, o presidente pediu uma corrente de orações pela recuperação do torcedor alecrinense, talvez o mais ilustre de Natal, o coronel João José Pinheiro da Veiga que vem enfrentando problemas de saúde.