Secretariado de Micarla de Sousa ainda está indefinido

Virna Dantas: se depender de Fábio Faria, ela não vem.

A informação é do futuro secretário municipal de Comunicação, Jean Valério, que prevê o anúncio para terça ou quarta-feiras (23 ou 24), e não na segunda-feira (22), como a maioria dos blogs vem divulgando.O nome do jornalista foi anunciado por Micarla de Sousa na última segunda-feira (15), junto com Carlos Guedes (Tributação), Fernando Rezende (Chefe de Gabinete), Bruno Macedo (Procurador Geral), Roberto Lima (Administração) e Regina Bezerra (Controladoria Geral).Ela empurrou, no entanto, o anúncio das pastas mais importantes de sua equipe, como Educação, Saúde, Serviços Urbanos, Turismo, Esportes, Cultura, Meio Ambiente e Urbanismo e Trânsito para a véspera do Natal, alegando dificuldades na composição.

Virna? Negativo.

Uma das pastas que ainda está para ser definida é a do Esportes. Diferente do que foi publicado pelos jornais locais na sexta-feira (19), o deputado federal Fábio Faria (PMN) negou que tenha indicado a jogadora de vôlei Virna Dantas para ocupar a Secretaria. “Não sei como esse boato começou. Jamais a indicaria porque ela nem mora em Natal”.Ele informou que escolherá o futuro secretário junto com seu pai, o deputado estadual Robinson Faria (PMN), neste fim de semana.Confira os outros nomes cotados e as pastas correspondentes:João Bastos – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur)Soares Júnior – Secretaria Municipal TurismoElias Nunes ou Olegário Passos – Secretaria Municipal de EducaçãoLevi Jales – Secretaria Municipal de SaúdeCésar Revoredo – Presidente da Fundação Capitania das ArtesBosco Afonso – Presidente da UrbanaKalazans Bezerra – Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb)Kelps Lima – Secretário Municipal de Mobilidade Urbana (novo nome para a STTU)Enilce Barbalho – Secretaria de Obras e Viação (Semov)João Faustino - Articulação Política (nova)Regina Miki ou Kalina Leita - Defesa Social (nova)