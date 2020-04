Sandro está pronto e regularizado; Frasqueira espera vê-lo em ação hoje

David Freire Sandro pode fazer sua reestreia no ABC hoje contra o Potyguar/CN

O meia está concentrado, regularizado, e pode ser aproveitado na partida de hoje à noite, às 20h30, no Frasqueirão, diante do Potyguar de Currais Novos, partida válida pela nona rodada do Estadual.Sandro é, sem dúvida, a aquisição de maior repercussão e que causou mais alegria aos torcedores da Frasqueira. O meia tem uma história de muita luta, pois despontou para o futebol no ABC, foi vendido ao Cruzeiro, teve passagem brilhante pelo Criciúma para, depois, se tornar peça chave no time mineiro.Na Raposa, o menino de Janduís conquistou a tríplice coroa em 2003 – Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro. Depois, no auge de uma carreira que criava a expectativa de mais um potiguar na seleção brasileira, Sandro começou a ser incomodado por sucessivas contusões.Sem desanimar, ele passou por várias cirurgias. No seu último retorno, começo de 2008, enfrentou novos problemas, acabando depois prejudicado pelo treinador Adilson Batista que não deu as oportunidades que o craque merecia por tudo que fez pelo Cruzeiro.No fim da temporada em que disputou o Brasileiro da Série A pelo Ipatinga, emprestado, Sandro não foi reintegrado ao elenco e acertou seu retorno ao ABC.Ingrato futebol. Sandro, no período que esteve em Belo Horizonte tornou-se um dos jogadores mais queridos da torcida cruzeirense.Mesmo assim, como o “estaleiro”, fica sem jogar “não perdoa”, o meia acabou vendo se apagar com o tempo tudo que ajudou o Cruzeiro a conquistar. O craque, no entanto, só tem palavras de carinho ao ex-time.Na tarde desta terça-feira (17), o jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e a consulta ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), sobre possíveis penalidades pendentes, nada acusou.Com isso, o meia, que participou normalmente do coletivo esta tarde no estádio Frasqueirão, poderá fazer a sua estréia com a camisa alvinegra no Campeonato Estadual 2009.Sandro foi relacionado pelo técnico Abcdista, Heriberto da Cunha, e está concentrado no CT Alberi Ferreira de Matos com o restante do elenco pronto para a partida desta quarta-feira (18), diante do Potyguar de Currais Novos.