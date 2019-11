Thiago Neves acerta seu retorno ao Fluminense

Após muitas especulações, reviravoltas e costuras nas negociações, o Fluminense anunciou oficialmente a contratação por empréstimo do apoiador Thiago Neves. O contrato do atleta chegou à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro no fim da tarde desta segunda (02/02) e foi imediatamente protocolado, cumprindo o prazo de inscrição estabelecido no regulamento do Campeonato Estadual. O nome do jogador deverá ser publicado no BIRA (Boletim Informativo de Registro de Atletas) ainda hoje.

Thiago Neves assinou contrato com o Fluminense até o dia 2 de julho, mas só poderá reestrear com a camisa tricolor após a chegada do documento de transferência internacional vindo da Federação Alemã de Futebol. A data da apresentação oficial do jogador será divulgada em breve pela assessoria de imprensa do clube.