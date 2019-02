Natal ganha novo tipo de seguro para acidentes pessoais

Acidentes acontecem com todo mundo. Pensando no nicho inexplorado, quatro empresas brasileiras com foco em bancos, capitalização, administradora e certificado de seguros se uniram e formaram a Natal Seguro Premiável com cobertura para mortes acidentais.O público-alvo são trabalhadores informais e autônomos de baixa renda como vendedores ambulantes, empregadas domésticas, pedreiros e até desempregados e tem cobertura de um mês no valor de R$ 5,00.Além do seguro para acidentes pessoais, o beneficiado poderá concorrer a prêmios todo domingo, com sorteio de carros, motos e 10 rodadas da sorte no valor de R$ 800 reais. Os participantes devem ter aderido ao seguro na semana que antecede o sorteio, tendo seu bilhete validado quando preenchido com as informações corretas.Cada segurado pode comprar o limite de cinco parcelas, cada uma no valor de R$ 2 mil, indenização coberta pelo seguro caso ocorra morte acidental do beneficiário.Maiores informações no www.natalseguropremiavel.com.br