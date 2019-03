Petróleo sobe 5% com expectativa de corte na produção, diz revista Opep deve anunciar redução de produção de dois milhões de barris por dia.

Os preços futuros do petróleo estão em forte alta e podem se fixar em 5%, segundo informações do portal da revista Exame em matéria publicada nesta segunda-feira (15).



Segundo a revista, a alta aconteceu depois que o presidente da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Chakib Khelil, e o secretário-geral do cartel, Abdalla Salem El-Badri, externaram o desejo do grupo de reduzir a produção de petróleo. A Opep deverá anunciar a diminuição de dois milhões de barris por dia a oferta de petróleo a partir da quarta-feira (17).



Ainda segundo a matéria, às 13h19 (de Brasília), o contrato do petróleo com vencimento em janeiro negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) operava em alta de US$ 2,67, ou 5,77%, para US$ 48,95 o barril. Em Londres, o petróleo tipo Brent para janeiro avançava US$ 2,65, ou 5,71%, para US$ 49,06 o barril.