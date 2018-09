Fabiano Gadelha não joga contra o Marília Um acordo entre os dois clubes tirou o atleta de campo na 36ª rodada da série B.

O ABC não poderá contar com o meia Fabiano Gadelha para o jogo contra o Marília no próximo sábado (15). O jogador, que tem os direitos federativos vinculados ao time paulista, não poderá entrar em campo em virtude de um acordo entre as duas equipes.



Na cláusula contratual, Fabiano fica proibido de participar dos jogos contra o Marília sob pena de multa. O gerente de futebol do clube, Ocimar Bolicenho, declarou no site do Marília que espera que o acordo de não escalar o jogador seja cumprido pela diretoria alvinegra.



A diretoria do ABC informou através da assessoria de imprensa que não pretende gerar conflito com o time visitante e o jogador não entra em campo. Em tempo, o jogador vem atuando nas últimas partidas do alvinegro na série B e consta com um desfalque importante para o clube.