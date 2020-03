Peninha espera confirmar Júlio Terceiro até a noite de hoje Dirigente afirmou que o volante demonstra vontade de voltar a vestir a camisa do América; mais reforços devem ser anunciados até quarta-feira.

O diretor de futebol do América, Marcus Vinícius Meira Pires espera fechar acerto para o retorno do volante Júlio Terceiro ainda hoje, no mais tardar até a noite desta segunda-feira. O dirigente reafirmou o desejo do jogador em volta a vestir a camisa do América, mas existem alguns obstáculos que precisam ser resolvidos.



Peninha afirmou ainda que a diretoria ainda procura por alguns reforços, e que até esta quarta-feira algumas novidades devem surgir. A situação do clube, depois da boa vitória sobre o maior rival ABC ficou bem mais tranqüila, como era de se esperar, pontuou o cartola, deixando claro, no entanto, que não será a vitória que vai fazer o clube se acomodar e “achar que está tudo perfeito.”



O técnico Tita marcou a reapresentação do elenco para a tarde desta segunda-feira no CT Abílio Medeiros, em Parnamirim.



Para os jogadores que participaram da vitória sobre o ABC, haverá apenas um trabalho regenerativo, sob a coordenação do preparador físico Emílio Faro.



Os demais treinarão coletivamente com a equipe sub-17. A terça-feira pela manhã será de descanso para o elenco e à tarde o grupo fará um trabalho técnico/tático.



A viagem para a cidade de Caicó será no início da noite. O time rubro enfrenta o Coríntians às 20h30, no estádio Marizão.



Vantagem



A vitória deste domingo sobre o rival aumentou a vantagem do América na história dos últimos 11 clássicos. Agora a "matemática" aponta 05 vitórias, 04 empates e apenas 02 derrotas.



São 21 gols a favor e 15 contra. Desde novembro de 2007, que o clube rubro não sabe o que é perder para o seu rival local.