Livro discute cinema brasileiro

Brasil em Tela – Cinema e Poética do Social

reúne artigos que analisam a produção cinematográfica do país. Alex Galeno, Josimey Costa, Ângela Almeida, Nelson Marques e Edgard de Assis assinam os textos.“No livro, cada autor tem um ensaio que traz uma abordagem sociológica diferente do cinema brasileiro e a seleção dos filmes citados é dada em função dos temas escolhidos”, diz o biólogo e vice-presidente do Cineclube Natal Nelson Marques.O ensaio de Marques trata da “socialização” dos animais no cinema. “O texto cita filmes de diferentes tipos e gêneros em que aparecem animais”, explica o estudioso.Ângela Almeida, no artigo “Os inquietos vão mudar o mundo”, elabora análise acerca de como o sertão é representado pela indústria cinematográfica.“O olhar estrangeiro dos cineastas do eixo Rio-São Paulo é diferente do produto do sertanejo, de quando ele expressa sua arte”, acredita a educadora.“O homem do sertão se expressa esteticamente no espaço colorido ‘over’ e a estética brasileira o representa por uma natureza ocre. As capas dos livros e filmes costumam trazer a figura do retirante como estereótipo do nordestino”, conclui.Alex Galeno aborda a figura do herói no cinema. “Falo de heróis e heroínas nordestinos, mas eles se encontram em outras partes do planeta. Os iraquianos, por exemplo”, compara.Galeno cita filmes produções nacionais como

Central do Brasil

Eu, Tu, Eles

, que segundo o autor da análise, transgridem valores culturais e são “mais revolucionários que as manifestações feministas” por mostrar uma sertaneja com três maridos.O livro propõe transdisciplinaridade. Ciências Sociais, Comunicação, Educação e até Saúde são áreas abrangidas pelo lançamento.Editora Meridional/SulinaNº de páginas: 143Preço de Capa: R$ 29Preço no local do lançamento: R$ 20Preço para estudantes: R$ 10