Diário Oficial desmente rombo na prefeitura

Luana Ferreira José Aldemir: "Ou eles apresentam documento comprovando o que estão dizendo, ou estarão agindo de má fé".

O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa, que detalha o balanço da prefeitura no ano de 2008, diz que a prefeitura tem R$ 99.006.100,98 entre dinheiro depositado em bancos e créditos a receber, e deve 89.452.625,06, chamados restos a pagar.“Do ponto de vista legal, a menos que surjam contas novas, não há como dizer que existe um rombo na prefeitura. Pelo contrário, está tudo de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal”, explica o economista José Aldemir Freire, que detalhou as informações do documento em seu blog Economia do RN O saldo positivo vai de encontro às declarações de Micarla de Sousa, que convocou a imprensa para detalhar as contas da prefeitura, falando em “indignação” e “divisor de águas” entre as duas administrações. Como ela não contratou uma auditoria independente, ficou impossível investigar os números oficiais.“Agora que a situação foi esclarecida, ou eles apresentam um documento comprovando o que estão dizendo, ou eles estão agindo de má fé”, continua Freire.Para o economista, a atual gestão deveria se preocupar com a arrecadação de 2009, que deve diminuir em razão da crise financeira global. “A receita não vai crescer. Essa é uma realidade que ela deveria ter esclarecido à população”. Comparados os primeiros 10 dias de janeiro de 2009 e 2008, há uma queda de 5% na receita de Natal.Leia o balanço anual da prefeitura na página 26 Diário Oficial do Município