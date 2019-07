No Walfredo Gurgel, 180 pessoas aguardam cirurgias ortopédicas

Cento e oitenta pessoas aguardam em uma fila de espera para realização de cirurgias de ortopedia no hospital Walfredo Gurgel.Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o Município de Natal precisa conceder uma autorização para que o paciente consiga realizar o procedimento.“O Município disponibiliza a autorização de acordo com o número de vagas que aparecem nos hospitais contratados”, diz a assessoria.Entretanto, a informação foi duramente rebatida por uma fonte ligada à área da saúde do Município. Segundo a fonte, não adianta o município conceder autorização porque o Estado não realizará o procedimento.“O grande problema hoje está no impasse do fim dos contratos do Estado com a cooperativa dos anestesistas”, retruca.A fonte cita, inclusive, que já ocorreu de o município autorizar um paciente para a realização de cirurgia de ortopedia e ele retornar sem lograr êxito por conta da falta de anestesistas.A reportagem do portal

tentou insistentemente contato com a coordenadora do departamento de Gestão e Regulação dos Serviços de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, Ana Tereza, mas foi informada que ela se encontrava em reunião.