Micarla de Sousa pede recursos a ministros em Brasília

Divulgação Somente ao ministro Gedel Vieira, prefeita pediu R$ 5 milhões.

Em seu périplo pelos gabinetes da Esplanada dos Ministérios, a chefe do Executivo municipal contou com o apoio dos deputados da bancada federal potiguar, Fábio Faria e Henrique Eduardo Alves, que ajudaram na condução das reuniões com os ministros.

O primeiro encontro foi com o chefe de gabinete do Ministério da Ciência e Tecnologia, Alexandre Navarro, com quem Micarla tratou da liberação de recursos para investimentos em tecnologia e projetos de pesquisa nas escolas municipais de Natal.

"Reconhecemos a importância de desenvolver o segmento de ciência e tecnologia nas nossas escolas e com o apoio do ministério, anunciaremos em breve projetos de pesquisa e investimentos", disse a prefeita.

Em seguida, acompanha do líder nacional do Partido Verde, Zequinha Sarney, Micarla de Sousa encontrou-se com o ministro da Cultura, Juca Ferreira. Na reunião, a prioridade foi a ampliação dos programas Pontos de Cultura e Mais Cultura em Natal. Em ambos, a prefeita recebeu total apoio do titular da pasta da Cultura.

Já na reunião com o ministro de Assuntos Institucionais, José Múcio, a chefe do executivo municipal tratou do resgate de pelo menos 20% do empréstimo de US$ 38 milhões com o Banco Mundial (BID), que foi suspenso em 2007, e se destinaria a obras de infra-estrutura e projetos sociais na capital.

"Se conseguirmos a liberação de pelo menos 20% desse valor, já será muito útil para tocar os projetos que temos para Natal", disse a prefeita.

Dando continuidade à agenda de reuniões em Brasília, Micarla de Sousa encontrou-se com o ministro do Esporte, Orlando Silva, para tratar do projeto de construção de quatro Praças da Juventude em Natal, além de um Centro de Lazer e Convivência.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeita, o ministro garantiu o apoio ao projeto e reforçou que pretende liberar recursos até o final do ano para a criação de um Centro de Referência em Esportes na capital.

"A intenção do ministro é que o centro seja voltado para a formação de atletas de excelência", detalhou a prefeita. Orlando Silva ainda destacou a sua torcida para que Natal se torne uma das 12 sedes da Copa do Mundo de 2014.

"É um projeto muito importante para o desenvolvimento econômico, social e turístico da capital do Rio Grande do Norte", acrescentou Silva.

Na audiência com o ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, em que esteve acompanhada do deputado federal Henrique Eduardo Alves, a prefeita Micarla de Sousa solicitou mais R$ 5 milhões para a conclusão das obras de reurbanização do Passo da Pátria.

Além dos R$ 2 milhões que serão liberados até o final deste mês, destinados ao saneamento emergencial, a chefe do executivo municipal pleiteia mais recursos para a finalização das obras.