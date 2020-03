Vicente Lenilson conquista medalha de prata na França

O potiguar Vicente Lenilson ficou com a prata na disputa dos 60 m do Meeting Indoor de Paris, na França. A disputa foi ontem (13.02); o velocista curraisnovense obteve a marca de 6s61.O ouro ficou com outro brasileiro, o maranhense José Carlos Moreira "Codó", que fez o percurso em 6s52 e cravou novo recorde sul-americano (a marca anterior era de Lenilson, obtida ano passado neste mesmo Meeting: 6s58). O bronze ficou com o italiano Simine Collio (6s62).O Brasil ainda conquistou ouro no salto em distância: Keila Costa ficou em primeiro, com a marca de 6,64 m; em segundo lugar ficou Grace Uopshaw (EUA), que fez 6,40 m.