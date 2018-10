Carlos Minc diz que Brasil aumentará em 11% ao ano o uso do etanol na matriz energética

O ministro Carlos Minc, do Meio Ambiente, anunciou hoje (20), durante a Sessão Intergovernamental I - Biocombustíveis e Mudanças climáticas, realizada em São Paulo, que o Brasil está comprometido com o aumento de 11% ao ano do uso do etanol na matriz energética brasileira, o que representará, dentro de dez anos, que o país deixará de jogar 508 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera.Minc enfatizou que o governo brasileiro está empenhado em parcerias que viabilizem a transferência de tecnologia dos biocombustíveis para nações pobres da América Latina, Caribe, África e Ásia. No plano doméstico, o uso de subprodutos, como a palha da cana, como fonte de energia renovável, e do vinhoto, na composição do biogás e dos biofertilizantes, reduzindo custos na cadeia produtiva.O ministro destacou, ainda, a importância do consumidor, que deve ter consciência até mesmo em ações consideradas de menor valor, como a regulagem do motor do veículo. Motor desregulado consome 50% a mais de combustível e provoca três buracos. No ar, no pulmão e no bolso.

* Fonte: Biofuels