Policiais frustram fuga em massa na zona Norte Presos tentaram fugir na noite deste domingo, mas foram impedidos por policiais de plantão.

Policiais civis conseguir frustrar mais uma tentativa de fuga em massa da delegacia de plantão das zona Norte. Os presos tentaram fugir por volta das 22h deste domingo (16).



Segundo os plantonistas, os presos chegaram serraram as grades da cela 1, mas foram flagrados por agentes de plantão que faziam uma ronda no momento em que iniciariam a fuga.



A Polícia Militar foi acionada para dar reforço e ajudar a conter os presos. De acordo com os policiais de plantão, na cela 1 da delegacia estavam 17 presos. Ao todo, a DP abriga atualmente 39 presos, em um espaço destinado 12.