Em Ceará-Mirim está tudo pronto para visita do Presidente Lula Prefeito de Ceará-Mirim já providenciou todos os equipamentos e estrutura solicitada pela equipe do presidente do Brasil.

A vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira (13) movimentou o município de Ceará-Mirim onde o presidente visitará o Assentamento Canudos para conhecer um dos projetos de sustentabilidade rural mais bem sucedidos do país.



Segundo o prefeito do município, Antônio Peixoto já está tudo pronto para a chegada do chefe maior do Executivo que poderá ver de perto o Pólo de Tilápias em viveiros que beneficia atualmente 1.750 famílias em 18 assentamentos. “Disponibilizaremos a estrutura e equipamentos necessários para contribuir para o sucesso da visita do presidente ao município”, disse o prefeito.



“Estarei responsável em dar boas vindas ao presidente, mas no que depender do município está tudo de acordo com o que foi solicitado pela equipe dele. Também preparamos uma placa de homenagem e algumas peças de artesanato produzidas no município para o presidente levar de lembrança”, ressaltou o prefeito de Ceará-Mirim.



No local, o presidente conhecerá o assentamento/ modelo onde os agricultores não utilizam mais os benefícios do cartão do Programa Bolsa-Família, devido à independência financeira adquirida através do Projeto.