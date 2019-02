Com a antecipação do 13º salário, PM reforça efetivo nas ruas para impedir assaltos Coronel Araújo Silva destacou que, em média, mais 200 policiais militares estão em motocicletas e viaturas nas áreas bancária e comercial de Natal.

Com a antecipação do pagamento da segunda parcela do 13º salário por parte do Governo do Estado, que vai liberar R$ 161, 4 milhões aos servidores, e vai beneficiar os 110 mil servidores, incluindo a administração direta, indireta, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Assembléia Legislativa e Ministério Público.



Com essa grande movimentação de dinheiro, a polícia está atenta às movimentações nas agências bancárias e nos principais vias da cidade para coibir assaltos aos bancos e as conhecidas “saidinhas de banco”.



O comandante do policiamento na Capital, coronel Araújo Silva, informou que “mais 200 policiais militares foram colocados ruas, em média, por conta dessa grande movimentação de dinheiro nas agências bancárias, casas lotéricas e no comércio”.



O oficial explicou que o reforço especial dos PMs está atuando em viatuas e motocicletas na área bancária e comercial da cidade como forma de intimidar os bandidos que estejam dispostos a praticar assaltos.