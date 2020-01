ABC vence o Alecrim e sobe para a vice-liderança - análise do jogo O ABC não fez grande partida, mas a partir de um erro de arbiragem e as entradas de João Paulo e Rodriginho, conseguiu somar mais três pontos.

O ABC conseguiu mais uma vitória no Campeonato Estadual. De novo sem entusiasmar e convence a torcida. Desta vez contando com a ajuda do árbitro Ítalo Medeiros, pois quando Ben-Hur marcou o segundo gol, depois de fazer falta no zagueiro do Alecrim, o time verde estava senhor da partida e por conta de milagres de Raniere não havia chegado ao empate. Com o resultado, o ABC subiu para a segunda colocação, com 12 pontos, quatro a menos que o líder Santa Cruz.



Apesar de entrar em campo sem nenhum meia de ligação em sua escalação – Eduardo, João Paulo, Chapinha e Daniel -, o time do técnico Erandy Montenegro conseguiu jogar de igual para igual no primeiro tempo, mesmo tendo tomado um gol – marcado pelo estreante Diogo – logo aos sete minutos.



Parecia que o time verde levaria outra goleada em clássico, mas não. O maior volume de jogo no meio-campo equilibrou as ações, o que faltou foi justamente uma meia que se aproximasse dos atacantes Torona e Cledinaldo, e ambos fazendo uma ótima partida. Anulando as principais jogadas do ABC pelos lados do campo, e fechando bem os espaços no meio-campo, o Alecrim saía com perigo em contra-ataques, parando, no entanto, na boa atuação de Raniere. A primeira etapa da partida terminou assim.



No segundo tempo, até os pouco mais de 20 minutos, o Alecrim mandou na partida, e novamente com Cledinaldo e Torona causando problemas à confusa e lenta defesa do ABC, quase chega ao empate, não fosse, novamente, as grandes defesas de Raniere. Aos 21 minutos, numa bola levantada na área, Bem-Hur fez falta em Da Silva e marcou o segundo gol do ABC. Poucos minutos depois, em chegada faltosa sobre João Paulo, o meia Chapinha, um dos melhores jogadores em campo, acabou expulso. O Alecrim se desmontou.



Para o ABC, porém, além da falha do árbitro Ítalo Medeiros, foi determinante para a vitória a entrada do atacante João Paulo. O garoto de São Tomé fez um escarcéu pelo lado esquerdo do campo, até que, aos 31 minutos, depois de um drible seco no marcador, fez um golaço que aliviou por completo a torcida do ABC e seu técnico Heriberto da Cunha.



Com os meninos da casa em campo – João Paulo, Rodriguinho, Gabriel e Ivan (não tão menino) o alvinegro se encontrou e passeou. Merece destaque também, além de Raniere, o bom futebol, mais ainda o espírito de luta do meia Marcos Paraná. Paulinho Macaíba, apesar da velocidade e muita movimentação, não repetiu as suas ótimas atuações. Aos 41 minutos, em falha de Raniere, Torona fez o gol de honra do Alecrim.



Pelo lado do Alecrim, destaque principalmente para o meia Chapinha, Talvez, ao lado de João Paulo do ABC, o melhor em campo. O goleiro George, apesar dos gols que tomou, fez belas defesas. A dupla de atacante funcionou muito bem, pena que Patané tenha entrado tão tarde na partida. Na verdade, ele deveria vestir a camisa 10 e comandar as ações de ataque do time verde que, cada vez, fica com a situação mais complicada no Estadual.



Na próxima rodada o ABC enfrenta o Macau, no estádio Walter Bichão, na cidade do sal, enquanto o Alecrim também joga fora, contra o Coríntians, no Marizão, em Caicó.



A arbitragem de Ítalo Medeiros foi um desastre. Falhou em aplicações de cartões – critérios diferentes – e teve um pecado capital em lance de gol. Os assistentes, no entanto, não tiveram atuação tão negativa.







Classificação



1º - Santa Cruz – 16 pontos – 5 vitórias – 1 empate

2º - ABC – 12 pontos – 4 vitórias – 2 derrotas

3º - ASSU – 11 pontos – 3 vitórias – 2 empates – 1 derrota

4º - América – 9 pontos – 2 vitórias – 2 empates – 1 derrota

5º - Potyguar/CN – 7 pontos – 2 vitórias – 2 empates – 1 derrota

6º - Potiguar – 7 pontos – 2 vitórias – 1 empate – 2 derrotas

7º - Baraúnas – 7 pontos – 1 vitória – 4 empates

8º - Real – 4 pontos – 1 vitória – 1 empate – 4 derrotas

9º - Coríntians – 4 pontos – 1 vitória – 1 empate – 3 derrotas (perde no saldo de gols, mas tem agora um jogo a menos que o Real).

10º - Macau – 2 pontos – 0 vitória – 2 empates – 3 derrotas

11º - Alecrim – 1 ponto – 0 vitória – 1 empate – 4 derrotas



Resultados da sexta rodada



Sábado

América 1 x 1 Santa Cruz

Macau 2 x 2 ASSU



Domingo

Alecrim 1 x 3 ABC

Baraúnas 1 x 1 Potiguar de Mossoró

Potyguar/CN 1 x 0 Real