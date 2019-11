Micarla promete inaugurar Hospital da Mulher em 30 dias A governadora Wilma de Faria afirmou que o Deoclécio Marques será referência em ortopedia.

Durante a reunião que firmou a contratação entre as cooperativas médicas e a Prefeitura de Natal, nesta terça-feira (3), a prefeita Micarla de Sousa e a governadora Wilma de Faria anunciaram algumas mudanças na estrutura da rede pública de saúde.



“O Hospital da Mulher será inaugurado em 30 dias”, disse a Micarla de Sousa. A unidade substituirá a Maternidade Leide Morais inaugurada no último mês de dezembro. Segundo a prefeita não há condições de um local funcionar como pronto-atendimento e maternidade ao mesmo tempo.



A Leide Moraes conta com 17 leitos e terá capacidade para realizar 300 partos/mês, inclusive, cesáreas. Além disso, a estrutura ainda conta com duas enfermarias, leitos individuais, e centro cirúrgico para os partos que necessitam do procedimento diferenciado.



Deoclécio Marques



Desde o início da crise na saúde, o Hospital Deoclécio Marques, em Parnamirim, está sendo usado como unidade de atendimento aos casos de ortopedia. Nesta terça-feira (3), Wilma de Faria afirmou que ele será transformado em hospital de referência na área. Em seis meses a governadora espera reestruturar boa parte dos hospitais públicos.



“A gente não pode ficar refém da classe”, disse a governadora sobre o futuro dos contratos com as cooperativas médicas.