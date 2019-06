Justina Iva acredita que Elias Nunes terá boa atuação na Educação

Júlio Pinheiro Justina Iva apresentou balanço de sua gestão.

Desde 2001 à frente da SME, Justina Iva diz que saiu da pasta com a sensação de dever cumprido. Apesar de admitir que ainda há muito o que se melhorar, a ex-secretária ressalta o crescimento na estrutura da educação infantil, passando de dois centros para 58, durante os oito anos em que comandou a pasta.“Na minha avaliação, foi excelente (a gestão na SME). O principal legado que acredito estar deixando são os 58 centros de educação infantil, que são obrigações do município e, após acumularmos a função da Semtas, tivemos que promover o aumento das sedes”, disse Justina.Atualmente, dos 58 centros, 31 são sedes alugadas e que não reúnem as condições adequadas para os fins que são utilizados. Justina Iva acredita que a prioridade desta administração deve ser a revitalização e adequação das sedes.“Recebemos prédios da Semtas que não tinham as condições para ser os centros de educação infantil, e isso fica para esta gestão corrigir. Confio na capacidade do professor Elias Nunes e que ele fará um bom trabalho na secretaria de Educação”, disse Justina Iva.Sobre a solenidade de transmissão simbólica do cargo, Justina disse que não tinha porque não comparecer e torcer para que o trabalho de Elias Nunes tenha êxito. Segundo ela, o interesse da população deve sempre ser a prioridade das pessoas públicas. “Tudo isso faz parte da democracia, e nós temos a essência democrática”, disse a ex-secretária.O novo secretário Elias Nunes também acredita que a pasta deixa uma estrutura que teve avanços nos últimos anos, principalmente pela quantidade de escolas prontas (28), e das que deverão ser erguidas ainda neste ano – seis em construção e duas para serem licitadas.Com toda a sua trajetória na rede pública de educação – Escola Estadual Anfiláquio Câmara, E.E. Winston Churchill e nível superior na UFRN (Geografia) –, Elias Nunes diz que vai trabalhar pela motivação dos estudantes e professores “para mostrar que é possível chegar a ser secretário passando apenas pelo ensino público”.Com relação à prioridade para a sua gestão, Elias Nunes disse que continuará sendo a estruturação da educação infantil. “Vamos investir para termos as sedes próprias e adequadas para os centros de educação infantil. Isso será uma prioridade”, declarou.O novo secretário também estuda manter na SME funcionários que desempenharam bom trabalho durante a gestão de Justina Iva. “Mas ainda temos 100 dias para ver isso”, despistou.