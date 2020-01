Micarla vai a Brasília pedir mais verbas a Lula

Vlademir Alexandre Micarla de Sousa: dez audiências em quatro dias.

De segunda a quinta-feiras serão dez audiências, entre ministérios, secretários e bancos como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).A lista de desejos é grande: ao ministério de cidades, pedirá a construção de 12 mil casas; ao ministério dos esportes, voltará ao assunto da Copa 2014; à Secretaria de Assuntos Internacionais, articulará empréstimos para obras de drenagem e saneamento.Ela tentará retomar o empréstimo com o BID, aprovado pelo governo federal e depois recusado pelo ex-prefeito Carlos Eduardo em 2007, quando foi anunciado o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).“Vamos pedir como quem pede a Deus”, exagera o secretário municipal de Planejamento, Augusto Viveiros, que já se encontra na capital Federal. Um dos encontros mais esperados é com o chefe-adjunto do gabinete da Presidência da República, o potiguar Swenderberger Barbosa. Na pauta, a liberação das emendas coletivas e recursos para construção do Veículo Leve sobre Trilhos.Micarla de Sousa aproveitará a viagem para participar do enccontro nacional dos prefeitos, que ocorre na próxima terça-feira (10) em Brasília.